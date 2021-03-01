01 Марта 2021
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Сергей Фургал (2020) | Фото: Telegram/Baza

СКР ходатайствует о продлении ареста Сергея Фургала до 8 июня

Следственный комитет России подал ходатайство в Басманный суд Москвы о продлении ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 8 июня, передает ТАСС.

В начале февраля Фургалу было предъявлено окончательное обвинение, тогда же объявили о завершении следствия по делу. Но суд по делу пока не назначен. Процесс может занять многие месяцы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, бывшему губернатору вменяется три статьи: покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом; убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление, а также незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой.

Фургала обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг.

Сам Фургал вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным. Его однопартийцы, в частности лидер ЛДПР Владимир Жириновский, призывают вести судебный процесс в Хабаровске, а Фургала перевести под домашний арест. Сейчас он находится в московском СИЗО "Лефортово".

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СКР ходатайствует о продлении ареста Сергея Фургала до 8 июня

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Теги: продление ареста, сергей фургал, басманный суд



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