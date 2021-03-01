Разлив на Спорышевском месторождении в ЯНАО ликвидирован

Ямальские нефтяники ликвидировали последствия порыва внутрипромыслового трубопровода на Спорышевском месторождении. Как сообщили Накануне.RU в "Ноябрьскнефтегазе", поврежденный фрагмент трубопровода заменили, эксплуатацию объекта возобновили вечером 28 февраля.

Разлившаяся обводненная жидкость (с содержанием воды около 95%) осталась в пределах промышленной территории, участки с плодородным слоем почвы не повреждены. Весной нефтяники планируют провести на промысле технический этап рекультивации грунта.