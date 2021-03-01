Суд приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к году реального тюремного срока

В Париже суд признал виновным в коррупции экс-президента Франции Николя Саркози. Ему вменяется попытка подкупа судьи и торговля влиянием. Суд пришел к выводу, что Саркози, возглавлявший страну с 2007 по 2012 гг., пытался подкупить судью работой в Монако в обмен на инсайдерскую информацию о финансовом расследовании в отношении его же (Саркози) избирательной кампании.

66-летнего экс-президента приговорили к трем годам заключения, два из них – условно. Сам Саркози не признал себя виновным, заявив, что "никогда не совершал ни единого коррупционного поступка". Отметим, что прокуратура запрашивала четыре года тюрьмы с отбыванием минимум двух лет реального срока.