01 Марта 2021
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Общество Свердловская область
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Спустя 10 лет: В Екатеринбурге продолжат строительство улицы Героев России

В Екатеринбурге возобновят строительные работы по ул. Героев России. Изначально над проектом работал еще бывший мэр Аркадий Чернецкий, а саму улицу собирались назвать Европейской. Однако в 2009 г. строительство стартовало, после чего работы заморозили.

Нынешний глава города Алексей Орлов подписал постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, улицы Героев России. Работы будут проводиться на участке улично-дорожной сети от ул. Героев России до ул. Тагильской и реконструкции пер. Выездного. Ранее было запланировано проложить дорогу шириной в 11,5 м. с шестью полосами по двум направлениям. Сейчас же на объекте можно увидеть только недострой – небоскреб "Призма".

Техзадание предоставит департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. Далее проект перейдет к "Мастерской генерального плана". Контроль за исполнением возложена на замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина.

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Спустя 10 лет: В Екатеринбурге продолжат строительство улицы Героев России

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Теги: улица Героев России, Екатеринбург, строительство, постановление, Орлов



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