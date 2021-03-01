Спустя 10 лет: В Екатеринбурге продолжат строительство улицы Героев России

В Екатеринбурге возобновят строительные работы по ул. Героев России. Изначально над проектом работал еще бывший мэр Аркадий Чернецкий, а саму улицу собирались назвать Европейской. Однако в 2009 г. строительство стартовало, после чего работы заморозили.

Нынешний глава города Алексей Орлов подписал постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, улицы Героев России. Работы будут проводиться на участке улично-дорожной сети от ул. Героев России до ул. Тагильской и реконструкции пер. Выездного. Ранее было запланировано проложить дорогу шириной в 11,5 м. с шестью полосами по двум направлениям. Сейчас же на объекте можно увидеть только недострой – небоскреб "Призма".

Техзадание предоставит департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. Далее проект перейдет к "Мастерской генерального плана". Контроль за исполнением возложена на замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина.