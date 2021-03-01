Южноуральца подозревают в краже более тонны дизельного топлива

в Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту кражи 1 тонны 160 литров дизельного топлива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, житель Усть-Катава похитил у коммерческой организации, где работал водителем, дизельное топливо. По словам подозреваемого, он его слил из бака служебного автомобиля. В общей сложности было похищено свыше 1 тонны 160 литров на сумму более 55 тыс. руб.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.