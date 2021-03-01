01 Марта 2021
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Общество В России
Эвакуация людей в Амурской области (2019) | Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Правительство хочет ввести обязательные правила эвакуации из зоны ЧС для россиян

Правительство внесло в Госдуму пакет поправок, который призван упростить работу МЧС.

Среди прочего законопроектом предусматривается "постоянный доступ МЧС России ко всем необходимым информационным массивам и ресурсам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС на безвозмездной основе", "ответственность должностных лиц и организаций за непредоставление или несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС", а также возможность принудительной эвакуации граждан из зоны чрезвычайной ситуации по решению комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что граждане будут обязаны эвакуироваться с территории возможного ЧС с момента получения информации о такой эвакуации. Сообщение может поступить как от федеральных, так и местных органов власти.

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Правительство хочет ввести обязательные правила эвакуации из зоны ЧС для россиян

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Теги: эвакуация, зона чс, мчс



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