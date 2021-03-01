В Пермском театре оперы и балета перенесли спектакль из-за потопа в костюмерной

В Пермском театре оперы и балета заменили спектакль "Евгений Онегин", намеченный на 21 марта, на оперу "Царская невеста", сообщили Накануне.RU в пресс-службе театра.

Замена спектакля произошла из-за потопа в костюмерной: из-за аварии в системе водоснабжения, пострадали костюмы, которые должны были надеть артисты, играющие в "Евгении Онегине".

В театре отмечают, что билеты, которые были куплены ранее, остаются действительными. Однако, если зрители желают их вернуть, они могут сделать это либо в кассе, либо онлайн.