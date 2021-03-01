01 Марта 2021
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Наука и техника За рубежом
Китайская сверхтяжелая ракета-носитель Long March-9. (2021) | Фото: CCTV

Китайская сверхтяжелая ракета-носитель для полетов на Луну почти готова – Global Times

Китайская сверхтяжелая ракета-носитель, способная нести 100-тонную полезную нагрузку в полетах на Луну, находится на последней стадии получения государственного одобрения, готово технико-экономическое обоснование проекта, пишет издание Global Times со ссылкой на Луаня Эньцзе, экс-главу китайского космического агентства.
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Пока официальное название новой ракеты неизвестно, но есть предположение, что это будет Long March-9. Предполагается, что именно она доставит на Луну китайских космонавтов в срок до 2030 года.

По словам Эньцзе, сейчас самой мощной ракетой Китая является Long March-5, которая способна выводить на околоземную орбиту 25 тонн полезного груза. Тем временем, для будущих проектов КНР разработает еще более мощные ракеты, чем девятая версия Long March, заявил экс-глава космического агентства.

Китайская сверхтяжелая ракета-носитель Long March-9.(2021)|Фото: CCTV

Сейчас работу над сверхтяжелой ракетой ведут и в России, и в США. В России до последнего времени было два проекта – "Ангара" и "Енисей", но, судя по всему, воплощение получит только "Ангара", по крайней мере, в обозримом будущем.

Недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил Путину, что в текущем году планируется продолжить испытания "Ангары". "В декабре [2020 года] мы возобновили летные испытания. Достигнуты все необходимые технические характеристики, которые были заданы госзаказчиком. В этом году мы планируем один пуск тяжелой "Ангары" и два пуска легкой "Ангары". Дальше наращиваем, соответственно, развиваем производство в Омске на производственном объединении "Полет", где с 2023 года мы должны ее серийно выпускать, практически удовлетворяя все необходимые потребности и Министерства обороны, и "Роскосмоса" в этих тяжелых ракетах", - заявил Рогозин.

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Китайская сверхтяжелая ракета-носитель для полетов на Луну почти готова – Global Times

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Теги: сверхтяжелая ракета, ракета-носитель, лунная программа



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