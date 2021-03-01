Под контролем региональных властей. Сжиженный газ вернется в дома курганцев к вечеру 2 марта

34 дома в Кургане, которые на сегодняшний день пока остаются без сжиженного газа, получат его к вечеру 2 марта, такое заявление на пресс-конференции в мэрии сделал первый заместитель главы города Андрей Жижин.

"В Кургане 131 газгольдерная станция - это подземные емкости во дворах, в которые закачивают сжиженный газ, и затем он по трубам поступает уже в квартиры. Эти станции подают газ на 294 многоквартирных дома Кургана. Сейчас ситуация по возобновлению подачи сжиженного газа решается в ручном режиме совместно с правительством Курганской области. На той неделе были оперативно оплачены две емкости с сжиженным газом, которые прибыли в Курган из Сургута. Часть этого привезенного газа уже разлит по газгольдерам. Сейчас идет процесс подготовки газгольдеров, затем специалисты проверят целостность системы газоснабжения каждого дома, каждого подъезда. Будут проведены испытания под давлением, и уже после этого специалисты приступят к подаче газа. По состоянию на утро 1 марта 34 дома в Кургане остаются без газа. Я надеюсь, что уже завтра к вечеру мы проблемы с газоснабжением должны закрыть", - сообщил Андрей Жижин.

Напомним, проблемы с поставками сжиженного газа в Кургане возникли на прошлой неделе. Это связано с тем, что газоснабжающая организация ООО "Газэнергосеть Оренбург", которое является уполномоченной организацией-поставщиком, несвоевременно поставляет сжиженный газ в Курган.

"Эта организация не справляется со своими обязанностями и не обеспечивает в должном объеме население сжиженным газом. Правительство Курганской области вынуждено ситуацию отслеживать в ручном режиме. Следили, чтобы цистерны из Сургута не задерживались по пути следования ни на какой станции и чтобы они быстрее пришли в Курган. Правительство региона уже четыре раза с ноября 2020 года выплатило субсидию газоснабжающей организации на общую сумму в 15 млн руб., это было сделано, чтобы не срывать поставки сжиженного газа. Сейчас ведутся переговоры с этой организацией на поставку еще трех цистерн в марте, чтобы без проблем люди получали сжиженный газ", - сообщил на пресс-конференции начальник управления ЖКХ департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Александр Медведев.

Здесь важно отметить, что по закону компания-поставщик не имеет права прекращать поставки сжиженного газа. Ранее стало известно о том, что "Газэнергосеть Оренбург" считает нерентабельными поставки сжиженного газа в Курган. При этом, как сообщала на прошлой неделе директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона Ирина Саблукова, с 2018 года компания ни разу не обращалась с заявлением о возмещении выпадающих доходов. Сейчас разбираться с действиями компании "Газэнергосеть Оренбург" будет прокуратура. Есть информация, что якобы средства субсидии курганского правительства в 15 млн руб., которые были переведены поставщику, оренбургская компания тратила на погашение налогов и выплату зарплаты сотрудникам, а не на покупку сжиженного газа для курганских домов.