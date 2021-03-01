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Образование Свердловская область
1 сентября, школа (2020) | Фото: vrnoblduma.ru

Свердловским педагогам заплатят миллион за переезд в сельскую местность

Преподаватели Свердловской области смогут получить 1 млн руб. за переезд в населенные пункты с численностью населения до 50 тыс. человек. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. В регионе продолжается программа "Земский учитель", в которой в этом году могут принять участие 48 педагогов.

Программа была запущена в 2020 г. Ее целью является привлечение молодых специалистов в сельские школы. В прошлом году денежную субсидию получили 54 уральских учителя, предварительно пройдя конкурсный отбор. В регионе также существует аналогичный проект "Земский доктор". Получив субсидию, учитель должен проработать не менее пяти лет, при этом педагог сам решает, на что потратить единовременную выплату.

В конкурсе "Земский учитель" участвуют специалисты со средним профессиональным или высшим образованием в возрасте до 55 лет включительно. Победители будут определены в школы, где объем учебной нагрузки будет составлять не менее 18 часов в неделю. Прием документов осуществляется до 15 апреля, после чего последует месяц отбора. Победителей свозят на экскурсию в учебные заведения, где им предстоит работать. Если специалист примет решение о переезде, то до конца года он получит на свой счет обещанную выплату.

С условиями участия в конкурсе и порядком его проведения можно ознакомиться на сайте областного министерства образования и молодежной политики в рубрике "Земский учитель/Нормативные документы" или по телефону: 8 (343) 368-42-61.

Напомним, как ранее отмечал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, власти региона уделяют особое внимание повышению престижа профессии и качества жизни учителей, понимая высокую значимость педагогического труда.

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Свердловским педагогам заплатят миллион за переезд в сельскую местность

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Теги: сельская местность, поселок, миллион, выплата, субсидия, школа, педагог, учитель



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