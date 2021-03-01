01 Марта 2021
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Анна Кастельянос (2021) | Фото: Инстаграм артистки

В Петербурге нашли мертвой бывшую участницу группы Little Big

Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в Петербурге. Ей было 39 лет. Следователи начали проверку, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Тело женщины без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено 28 февраля в квартире дома на Рыбацком проспекте. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщил Telegram-канал Mash, последние полгода из-за серьезных проблем со здоровьем девушка была прикована к постели. Ей помогали волонтеры, один из них и обнаружил ее мертвой.

Little Big – популярная российская музыкальная группа. образованная в 2013 году. Кастельянос входила в первый состав Little Big, покинула группы в 2014 году.

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В Петербурге нашли мертвой бывшую участницу группы Little Big

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Теги: Little Big, Анна Кастельянос



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