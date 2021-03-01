Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием маршрутки в Челябинской области

В Челябинской области прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием маршрутного такси, в котором пострадало девять человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, авария произошла сегодня утром на 3 км автодороги Усть-Катав-Орловка. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, который ехал по маршруту Усть-Катав – Катав-Ивановск, в условиях снегопада, двигаясь на спуске, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль Вольво с полуприцепом.

В автобусе находилось 23 пассажира. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе четверо детей. Они госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами.

"Прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям участников дорожного движения, а также действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание автомобильной дороги", - рассказали в прокуратуре.

Также по факту ДТП проверку проводит полиция.