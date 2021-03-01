01 Марта 2021
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Ирбитская птицефабрика (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

ФАС проверит рост цен на мясо птицы и яйца по поручению первого вице-премьера

Первый вице-премьер российского правительства Андрей Белорусов дал поручение ФАС разобраться с ценами на куриное мясо и яйца. Предполагается, что это будет проверка на предмет обоснованности роста цен и злоупотребления доминирующим положением, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

В середине февраля Минсельхоз отрицал, что производители мяса курицы повысили отпускные цены на свой товар для компаний по производству колбасных изделий, хотя те в прессе жаловались на рост стоимости сырья.

Тогда же стало известно, что торговые сети сообщили Минпромторгу о возможном росте цен на яйца и мясо птицы – повышение закупочных цен может составить до 10%. Производители ссылаются на рост стоимости кормовой базы, а также на существенное сокращение поголовья. Все это увеличивает внутренние издержки, а также вынуждает производителей заявлять о повышении закупочной стоимости, отмечали "Известия".

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ФАС проверит рост цен на мясо птицы и яйца по поручению первого вице-премьера

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Теги: фас, проверка, цены, яйца, мясо птицы, андрей белоусов



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