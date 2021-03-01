Адвокаты Сергия обжаловали продление ареста бывшему схиигумену

Адвокаты отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) обжаловали постановление Басманного суда Москвы о продлении срока его содержания под стражей.

Напомним, в конце прошлого года в Среднеуральском женском монастыре, который контролировал Сергий, прошла спецоперация, в ходе которой тот был задержан. Ему вменили сразу три статьи Уголовного кодекса и отправили в Москву. Впоследствии суд отправил Романова под арест, который заканчивался 28 февраля этого года.

Следствие настаивало на увеличении бывшему схиигумену срока содержания под стражей. На прошлой неделе суд продлил арест еще на три месяца - до 28 мая.

Как сообщает Telegram-канал "Защита Отца Сергия", сегодня, 1 марта, адвокатами была подана апелляционная жалоба в Мосгорсуд на продление ареста Романова. Дата ее рассмотрения пока неизвестна.

Напомним, что сразу после решения суда по Сергию в Среднеуральский монастырь внезапно нагрянул ОМОН. В полиции заявили, что оперативники искали там подозреваемого по уголовному делу о тройном убийстве.