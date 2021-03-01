В Нижневартовске полицейские не избивали "беременную" посетительницу кафе, - СК

В Нижневартовске полицейских сочли не виновными в избиении посетительницы кафе, о чём ранее заявила "пострадавшая", сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

В ночь на 5 декабря 2020 г. во время полицейского рейда в одном из кафе Нижневартовска посетительница пнула ногой полицейского в спину. Став фигурантом уголовного дела, злоумышленница заявила о том, что якобы в день происшествия её избили полицейские. Из-за стресса, заявила "пострадавшая", ей стало плохо, однако врачи ей не помогали, в итоге у неё случился выкидыш.

"Проверка показала, что сотрудники полиции действовали в рамках закона. 5 декабря 2020 г. женщине трижды вызывали "скорую", однако от госпитализации она отказалась. Как оказалось, пострадавшая не была беременна. В возбуждении уголовного дела отказано", - уточнили в управлении.