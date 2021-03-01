Прокуратура запросила 5 лет тюрьмы для испанского рэпера Пабло Хаселя

Прокуратура в Испании запросила еще пять лет и три месяца лишения свободы для Пабло Хаселя, рэпера левых взглядов, недавно арестованного на высказывания в Twitter.

На этот раз ему вменяется участие в инциденте 25 марта 2018 года. Тогда в городе Льеда была осуществлена попытка нападения на административное здание после ареста в Германии экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона. В ходе этого инцидента пострадали несколько человек, само здание и несколько полицейских машин получили повреждения. Правда, до сих пор власти настаивали только на административных санкциях – взыскании компенсации за материальный ущерб, пишет El Mundo.

Теперь же Хаселя обвиняют в подстрекании к штурму административного здания.

Между тем, в Барселоне и других городах провинции не прекращаются акции протеста в поддержку рэпера. Беспорядки переросли в вандализм: демонстранты подожгли полицейский автомобиль, разбили банкоматы и разграбили магазин Zara. В минувшую субботу на улицы Барселоны вышло около 4 тыс. протестантов.