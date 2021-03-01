Свердловчане смогут меньше платить за проезд: скидка составит до 8 рублей

Начиная с сегодняшнего дня, 1 марта, при оплате проезда Единой социальной картой Свердловской области жители нескольких городов Среднего Урала будут платить на 8 рублей меньше.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, акция, запущенная платежной системой "Мир", продлится до 30 июня. Скидка действует при оплате билетов в метрополитене, муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках), оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт.

Помимо Екатеринбурга, в акции смогут принять участие жители Верхней Пышмы, Среднеуральска, Первоуральска, Ревды, Краснотурьинска, а также Сысертского и Шалинского городских округов.

Чтобы получить скидку, достаточно приложить бесконтактную карту к валидатору в наземном транспорте или к специальному турникету в метро и провести оплату: сумма разовой поездки будет списана уже с учетом скидки. При оплате картой "Мир" любого банка скидка составит 7 рублей, а при оплате Единой социальной картой – 8 рублей.

Стоит отметить, что в Свердловской области выпущено уже более 2,6 миллиона карт "Мир", многие из которых являются бесконтактными.

Напомним, что с 1 января 2021 года на Среднем Урале начал действовать новый порядок выплат денежных компенсаций и пособий. Все региональные социальные выплаты уральцы смогут получать на Единую социальную карту.