В Кремле не согласились с исследованиями о том, что доходы россиян упали, а цены на продукты взлетели

Кремль не согласен с оценками аналитиков, которые включили Россию в список горячих точек по росту цен на продукты и назвали ситуацию с падением доходов россиян хуже среднемировой.

"У нас другие данные", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, Россия попала в список "горячих точек" по росту цен на продукты, составленный агентством Bloomberg. По данным издания, меры по сдерживанию цен могут привести к еще большему росту инфляции, которая, в свою очередь, может спровоцировать протесты.

Кроме того, исследование NielsenIQ показало, что доля пострадавших от кризиса российских потребителей превысила среднемировую.

Песков отметил, что в Кремле считают эти выводы неверными, передает ТАСС.

По его словам, очевидно, что из-за пандемии "многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону, в сторону их уменьшения".

"Это произошло во всем мире, - пояснил он. - Но то, что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны".