Неправильно информировали: Пашинян объяснил Путину свои слова по поводу "Искандеров"

В Ереване пояснили ситуацию с высказыванием премьер-министра Никола Пашиняна по поводу российских комплексов "Искандер". Ранее он заявил, что системы применялись в ходе конфликта в Нагорном Карабахе и показали свою неэффективность.

Его слова, мягко говоря, раскритиковали буквально все: и в Кремле, и в генштабе Вооруженных сил Армении, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "Искандеры" вообще не применялись в ходе столкновений, поэтому слова Пашиняна "анекдотичны".

Критика со стороны генштаба (где тоже заявили, что "Искандеры" не применялись) была воспринята болезненно: сегодня Пашинян уже во второй раз подал президенту на подпись указ об отставке главы генерального штаба. В выходные Армен Саркисян такой документ подписать отказался.

И вот теперь пресс-секретарь Пашиняна сообщила агентству "Арменпресс", что ошибка в слова премьера была вызвана тем, что его неправильно проинформировали. По словам представителя премьера, заявление Пашиняна о применении Арменией "Искандеров" обсуждалось в ходе его телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.