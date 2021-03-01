Неправильно информировали: Пашинян объяснил Путину свои слова по поводу "Искандеров"

01 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР
армия оперативно-тактический ракетный комплекс искандер (2015) | Фото: Накануне.ru

Неправильно информировали: Пашинян объяснил Путину свои слова по поводу "Искандеров"

В Ереване пояснили ситуацию с высказыванием премьер-министра Никола Пашиняна по поводу российских комплексов "Искандер". Ранее он заявил, что системы применялись в ходе конфликта в Нагорном Карабахе и показали свою неэффективность.
Читайте также:

Его слова, мягко говоря, раскритиковали буквально все: и в Кремле, и в генштабе Вооруженных сил Армении, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "Искандеры" вообще не применялись в ходе столкновений, поэтому слова Пашиняна "анекдотичны".

Критика со стороны генштаба (где тоже заявили, что "Искандеры" не применялись) была воспринята болезненно: сегодня Пашинян уже во второй раз подал президенту на подпись указ об отставке главы генерального штаба. В выходные Армен Саркисян такой документ подписать отказался.

И вот теперь пресс-секретарь Пашиняна сообщила агентству "Арменпресс", что ошибка в слова премьера была вызвана тем, что его неправильно проинформировали. По словам представителя премьера, заявление Пашиняна о применении Арменией "Искандеров" обсуждалось в ходе его телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Неправильно информировали: Пашинян объяснил Путину свои слова по поводу "Искандеров"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: никол пашинян, искандер, начальник генштаба



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.02.2021 00:01 Мск В Минбороны РФ не подтвердили применение "Искандеров" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе
Ранее 25.02.2021 19:49 Мск Пашинян обсудил с Путиным обострение ситуации в Армении

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети