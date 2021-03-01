Следователи выяснили, в какой больнице Прикамья избили ребенка

Следственные органы расследуют избиение ребенка в больнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео инцидента. На кадрах, появившихся в интернете, женщина в медицинском костюме хватает лежащего на полу ребенка и наносит ему рукой несколько ударов.

Предварительно установлено, что ребенок, в отношении которого медицинская сестра применила физическое насилие, находился на лечении в одном из отделений "Клинического фтизиопульмонологического медицинского центра" с 16 сентября 2020 года по 20 января 2021 года

Следователи опрашивают руководство и медицинский персонал больницы, а также законных представителей несовершеннолетнего.

"Следователи проводят осмотр в больнице, в том числе с целью изъятия интересующей следствие документации. В ходе проверки следователем будет дана правовая оценка действиям медицинских работников. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СКР.

Ранее о проверке также сообщили в минздраве.