В Челябинской области девять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика

В Челябинской области девять человек пострадали при ДТП с участием маршрутного такси и грузового автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня утром на 3 км автодороги Усть-Катав-Орловка.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса, который ехал по маршруту Усть-Катав – Катав-Ивановск, в условиях снегопада, двигаясь на спуске, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль Вольво с полуприцепом.

"Грузовой автомобиль, двигаясь на подъём в условиях снегопада, выехал на сторону дороги предназначенную для встречного движения и произвел остановку транспортного средства", - рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП пострадали девять пассажиров, в том числе четверо детей.