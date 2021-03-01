01 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
ДТП, маршрутка, (2021) | Фото: vk.com/ugibdd_174

В Челябинской области девять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика

В Челябинской области девять человек пострадали при ДТП с участием маршрутного такси и грузового автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня утром на 3 км автодороги Усть-Катав-Орловка.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса, который ехал по маршруту Усть-Катав – Катав-Ивановск, в условиях снегопада, двигаясь на спуске, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль Вольво с полуприцепом.

ДТП, маршрутка,(2021)|Фото: vk.com/ugibdd_174

"Грузовой автомобиль, двигаясь на подъём в условиях снегопада, выехал на сторону дороги предназначенную для встречного движения и произвел остановку транспортного средства", - рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП пострадали девять пассажиров, в том числе четверо детей.

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В Челябинской области девять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика

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Теги: ДТП, микроавтобус, маршрутка, фура, пассажиры,



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