"Его знает весь город!" Школьница из Екатеринбурга обвинила 83-летнего тренера по теннису в педофилии

Заслуженного мастера спорта СССР, призера Чемпионата мира по спортивному многоборью и тренера сборной СССР 83-летнего Николая Ражева обвинили в педофилии. Уголовное дело было возбуждено после слов 10-летней школьницы, которая ходила с одноклассниками к Ражеву на тренировки по настольному теннису. Адвокаты, работающие по делу, рассказали Накануне.RU, что никто из прежних и нынешних учеников пенсионера не верит в обвинения ребенка, а сама ситуация носит скорее личный характер.

Как рассказала Накануне.RU адвокат Юлия Бузуева, недоразумение произошло 18 февраля. Несмотря на то, что мать школьницы запретила дочери посещать занятия по настольному теннису (она хотела, чтобы ребенок занимался плаванием), девочка все равно пришла на тренировку к Ражеву. Из-за отсутствия медицинской справки и разрешения от родителей, тренер запретил ребенку заниматься, однако разрешил делать в зале домашнее задание.

Вскоре школьнице недоело только смотреть на тренировку, из-за чего она начала мешать другим и вырывать ракетки из чужих рук, к чему Ражев отнесся весьма строго и выгнал ребенка. По версии адвокатов, девочка затаила обиду, спокойно ушла домой, а потом придумала версию о домогательствах, в которых позднее ее мать и обвинила заслуженного мастера спорта. При этом случаи, когда школьница что-то придумывает, не в новинку для ее одноклассников и учебного коллектива, заявили адвокаты. До этого она неоднократно приходила в медкабинет с жалобами на несуществующие болезни, а также рассказывала о том, что ранее от нее отказалась родная мать.

Мама школьницы, являясь военнослужащей, не обращалась до настоящего времени ни к администрации школы, ни к самому тренеру, а на выходных написала заявление в полицию. В нем одно только требование: "не хотим, чтобы Ражев работал в школе".

Более того, Николая Ражева не только обвинили в домогательствах к малолетней, но и обманом вытаскивали признание в следственном комитете, считают его адвокаты. При этом сам пенсионер, будучи честным и порядочным человеком советской закалки, добросовестно приходил по вызовам сотрудников правоохранительных органов и подробно рассказывал о случившемся, отмечают защитники.

"26 февраля следователь Чкаловского СО СУ СК РФ сообщил Николаю, что если последний согласится со всем, что говорит девочка, то дело будет закрыто, а Николай пойдет домой. В противном случае, как сказал следователь, он будет вынужден "снять с него шнурки и отправить его в тюрьму до выяснения всех обстоятельств". Доверившись советам следователя и полагая, что такая интерпретация правил прекращения дел является истинной, Николай под диктовку следователя написал все, что требовалось следователю, подтвердив тем самым лживую версию ребенка. Однако после получения в руки такого объяснения, следователь объявил о задержании Николая Ражева", - рассказывает Бузуева.

В дело вмешался дежурный адвокат, который, придя в следственный отдел, стал свидетелем противоправных действий сотрудника СКР. Так родные пенсионера и узнали о произошедшем. Сам Николай Ражев комментирует ситуацию следующим образом:

"Когда следователь, ранее разъяснявший мне, что дело после такой бумаги будет прекращено, объявил о моем задержании, и что теперь я поеду в СИЗО, я попросил его вернуть эту бумагу обратно, чтобы я сначала все-таки позвонил сыну и уточнил, правильно ли я делаю. Но следователь отказался мне ее возвращать. И тут я понял, что следователь обвел меня вокруг пальца".

Сейчас Николая Ражева поместили в СИЗО на два месяца, не взяв во внимание пожилой возраст и обстоятельства произошедшего, которые и могли подтолкнуть ребенка на ложь. Все то время, что девочка находилась в кабинете с Ражевым, в помещении также находились другие ученики и сотрудники школы, которые также выступят свидетелями по делу.

В СКР по Свердловской области на данный момент отказываются комментировать ситуацию.

"Николай Александрович – золотой человек, наши дети его обожают, относятся к нему не только как к уважаемому преподавателю, но и как к родному дедушке. Не только мы в шоке от этого беспредела, но и наши дети в ярости, просят нас что-нибудь сделать, как-то помочь ему. Это ложь. Никто в жизни в это не поверит. Мы готовы бороться за него до конца. Это чистой воды клевета. Пожалуйста, передайте от нас слова поддержки", - обращаются к родственникам и защитникам родители и выпускники мастера спорта.

За 50 лет работы в системе физической культуры и спорта, Николай Ражев наработал богатый послужной список. Более одиннадцати лет он возглавлял Свердловскую областную федерацию спортивного ориентирования, более восьми лет возглавлял сборные команды Российского и Центрального Совета ДСО "Спартак" по спортивному ориентированию. Награжден по меньшей мере восемью почетными наградами, в числе которых почетный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта".

Всего им подготовлено более десяти мастеров спорта СССР и России и множество кандидатов в мастера, самые известные из которых:

- Людмила Толоконцева – серебряный призер Кубка СССР 1982 г.; Игорь Шешенин – бронзовый призер Кубка СССР 1983 г.;

- Ольга Калинина (Ярмак) – Чемпионка России 1990 г.;

- Сергей Бекленищев – серебряный призер ЦС ДСО "СПАРТАК" 1979 г.;

- Наталья Фрей (Зацепина) – мастер спорта международного класса, неоднократная чемпионка России и СССР, член сборных команд России и СССР С 1986 года, серебряный призер Чемпионата Мира 1996 г. в Лиллехамере (Норвегия 1996 год), участница Чемпионата Мира (Швеция) 1990 г. – 4-е место, участница показательных выступлений на Зимних Олимпийских Играх в Ногано 1998 г. (Япония);

- Виктор Пустынников – КМС, победитель Первенства России среди ДЮСШ (1999 г. Санкт-Петербург);

- Мастер спорта России Тимур Герасимов;

- Мастер спорта России Алексей Ряпосов, победитель первой Спартакиады учащейся молодежи.