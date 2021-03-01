Малофеев попросил Собянина найти место для памятника Невскому

Мэра Москвы Сергея Собянина попросили инициировать среди москвичей новое голосование через портал "Активный гражданин": конкурс на лучшее место для возведения памятника Александру Невскому.

Предложение поступило от председателя Общества "Царьград" Константина Малофеева.

"Александр Невский является символом объединения Руси перед лицом внешнего вторжения, получившим широкое распространение в том числе в годы Великой Отечественной войны, - написал Малофеев на своем Telegram-канале. - Москва заслуживает своего памятника великому князю, "солнцу Отечества", как называли его современники. В образе Александра Невского сочетаются ценности, безусловно поддерживаемые всеми гражданами России и жителями Москвы, чтущими память предков и тысячелетнюю историю нашего Отчества".

Малофеев заявил, что Общество "Царьград" готово полностью оплатить расходы на памятник за счет своих членов и единомышленников.

Напомним, 26 февраля Собянин предложил остановить процесс голосования об установке памятника на Лубянке. В своем блоге он объяснил это тем, что голосование за два предложенных варианта - Александр Невский и Феликс Дзержинский - раскололо общество на два лагеря. Памятник выбирали путем голосования на "Активном гражданине".