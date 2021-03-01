Путин заявил об эффективности российских вакцин против штаммов COVID-19, пугающих европейцев

Владимир Путин сегодня провел встречу с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Минздрава России Вероникой Скворцовой. Президент поинтересовался мутациями коронавируса.

"Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе. Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов", - заявил глава государства.

Скворцова подтвердила эту информацию. При этом она добавила, что у самих россиян выявлено уже 3,5 тыс. мутаций. "Все они фактически однонуклеотидные, нейтральные, не имеющие значения для течения коронавирусной инфекции и единично представленные, за исключением семи мутаций, распространенность которых превышает 5% в нашей популяции. Из них четыре – в S-белке в шипообразном, но ни одна из них не в рецепторном домене. И в этой связи рецепторный домен в нашей популяции не изменён, и все наши вакцины – и "Спутник", и вакцина, производимая "Вектором", – хорошо действуют, потому что антитела нормально, без изменений связываются с этим сайтом", - пояснила глава ФМБА.

Также Скворцова рассказала о разработке двух препаратов, которые призваны бороться с коронавирусом.

"Первая [разработка] – это уникальный препарат, основанный на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса, и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, – это так называемый РНК-полимеразный сайт. Этот препарат мы назвали "Мир-19", потому что микроРНК, во-первых, абсолютно безопасный для человека, он не влияет на геном человека, он не влияет на иммунитет человека, но при этом высокоэффективно поражает вирус (в экспериментах на животных в 10 тыс. раз снижается вирусоносительство), но, кроме того, предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции", - сообщила глава агентства.

По ее словам, уже начались клинические испытания препарата. "С учетом того, что это новая молекула – она новая и запатентованная и аналогов не имеет, – мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей. Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе", - доложила Скворцова.

Вторая разработка – это технологическая платформа для создания вакцин против COVID следующего уже поколения. Ее разрабатывают на случай мутаций в S-белке, которая не позволит связываться антителам. "Мы разрабатываем вакцину, которая отличается тем, что воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и прежде всего вызывает развитие не гуморального иммунитета, то есть через активацию антител, а развитие клеточного иммунитета, цитотоксического иммунитета, преимуществом которого является длительность. Если антительный иммунитет как правило держится месяцами, то клеточный иммунитет – годами, и в экспериментальных определенных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13–17 лет", - говорит Скворцова.

Пока готова первая рецептура этого препарата, идет подготовка к клиническим испытаниям. Планируется, что они начнутся во второй половине 2021 года.