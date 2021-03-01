В Свердловской области хотят изменить "ночное время" для детей и подростков

Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит законопроект об изменении "ночного времени" для детей и подростков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента, в действующем областном законе установлено, что под "ночным" понимается время с 23 до 6 часов в период с 1 мая по 30 сентября и с 22 до 6 часов в период с 1 октября по 30 апреля. В эти часы ребенок не может находиться в общественном месте без сопровождения взрослых, то есть родителей или законных представителей.

"Изменения в закон предполагают, что, как это указано в федеральном законодательстве, под ночным временем понимается период с 22 до 6 часов местного времени вне зависимости от времени года. Делается это для обеспечения безопасности детей и подростков", - отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Предварительное рассмотрение законопроекта поручено провести комитету ЗакСО по социальной политике.