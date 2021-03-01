"В России надо создавать малые и средние нефтяные компании для разработки "простаивающих скважин""

В России, где простаивают десятки тысяч нефтяных скважин, нужно создавать малые и средние нефтяные компании, которые качали бы из таких недр "чёрное золото". Эксперты полагают, что "простаивающие скважины" – важный ресурс, который до конца не изучен, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В стране простаивает 40 тыс. эксплуатационных скважин, в которых добыча нефти становится нецелесообразной из-за несовершенства налогового законодательства, сообщает Telegram-канал "Незыгарь". Крупным компаниям проще уйти на новые месторождения, в которых "чёрное золото" будет бить фонтаном, чем применять новые технологии для повышения нефтеотдачи. Темпы увеличения добычи непрерывно снижаются и растут невыработанные запасы.

Депутат думы главного нефтедобывающего региона страны - ХМАО-Югры, почётный нефтяник Минтопэнерго России, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ Сергей Великий полагает, что таких месторождений может быть больше или меньше названного.

"Эта история стара, как мир. Цифра эта может быть больше или меньше. Таких месторождений может быть и 38, и 40, и 45 тыс. По сути, тема затронута справедливо. Что касается налогового законодательства, с 2012 г. были существенные послабления для НДПИ в части разработки малых месторождений. Серьёзное дотирование было – до 60%. Нужно выходить на эксплуатацию "запасов пониженного качества" – маленьких и мельчайших месторождений", - сказал Накануне.RU Великий.

"Простаивающая скважина" – особая категория, которую надо изучать.

"Это хороший ресурс для восполнения возможностей нефтяной промышленности. Нужно развивать малые и средние нефтяные компании, заводить их на мелкие и мельчайшие месторождения, на те простаивающие скважины, которые ещё можно запустить. В то же время, это всё надо администрировать, чтобы сфера не стала спекулятивной", - сказал Великий.

По его словам, сделка ОПЕК+, по которой была снижена добыча нефти, "сегодня есть, а завтра нет".

"Нефтянка – игра "в долгую". Месторождение ты получаешь на 25 лет, после этого можешь разрабатывать его ещё 15. Сделки ОПЕК – временное явление. Сегодня – так, завтра – иначе. Сейчас видите, что с нефтью творится", - сказал Великий.