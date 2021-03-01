На Южном Урале женщину будут судить за попытку заказать убийство бывшего мужа

55-летнюю жительницу Челябинской области будут судить за попытку заказать убийство бывшего мужа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, у женщины с бывшим мужем сложились неприязненные отношения на почве конфликтных судебных разбирательств. В сентябре прошлого года она решила избавиться от бывшего супруга. Она стала уговаривать своего знакомого убить мужчину, обещала предоставить ему оружие и заплатить 100 тыс. руб.

Знакомый согласился и сообщил о намерениях женщины в полицию. В рамках оперативно-розыскных мероприятий было имитировано убийство экс-супруга. Знакомый сообщил обвиняемой, что расправился с мужчиной, а труп закопал в землю.