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Экономика В бывшем СССР
Александр Лукашенко (2020) | Фото: Накануне.RU

Лукашенко призвал избавиться от посредников в торговле продуктами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал исключить посредничество между производителями и торговыми сетями. По его мнению, посредники повышают цены в среднем на 30%.

"Нам такое посредничество не нужно. И нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси. Что это за порядок такой: я покупаю товар за забором, и мне еще какой-то нужен посредник? Не нужны никакие посредники. Тут надо внести соответствующее предложение", - заявил Лукашенко на встрече с главой комитета госконтроля Белоруссии Василием Герасимовым.

Лукашенко возмутился тем, что в стране пришлось заморозить цены на 60 позиций продуктов и других товаров. "Это же не дело, что мы там 60 позиций взяли под контроль. Знаете, молоко взяли под контроль, будем придерживаться. А вот масло - пусть растет любыми темпами цена? А что, наши люди масло не употребляют? Поэтому и здесь надо посматривать на ценообразование. Надо выработать в глобальном плане политику ценообразования, чтобы это нормально выглядело, чтобы не ретроградами какими-то были. Чтобы действительно дефицит не создать, но и чтобы люди видели, что нет необоснованного роста цен", - цитирует Лукашенко агентство "Белта". Он добавил: "Люди прекрасно все понимают. В Беларуси каждый понимает, что такое цены и ценообразование. Поэтому разумно, без перегибов мы должны подойти к этому вопросу".

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Лукашенко призвал избавиться от посредников в торговле продуктами

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Теги: александр лукашенко, посредники, торговля, госрегулирование, цены на продукты, заморозка



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