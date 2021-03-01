01 Марта 2021
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Политика Свердловская область Уральский ФО
компьютер интернет (2010) | Фото: Накануне.RU

"Интересный эксперимент": в избиркоме не считают, что блокчейн-голосование на Урале провалилось

В избирательной комиссии Свердловской области оценили эксперимент с системой голосования, разработанной на основе технологии блокчейн. Там не считают, что он стал провальным.
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Напомним, Средний Урал первым среди российских регионов протестировал онлайн-голосование - на выборах в Молодежный парламент Свердловской области. Предполагалось, что при положительных результатах данную систему могли бы использовать на выборах в Государственную думу РФ.

Однако, по мнению уральских активистов, эксперимент "полностью провалился". Как заявил член Молодежной палаты при Екатеринбургской городской думе Александр Немченко, из 50 тыс. зарегистрированных на сайте избирателей в каждом округе проголосовало не больше 800, что составило всего 10% явки. По его данным, этот показатель в 22 раза меньше, чем на прошлых выборах, явка на которых составила 110 тыс. Также Немченко отметил, что практически во всех округах было снижено количество необходимых для регистрации кандидатов голосов.

"Понятно, что подавляющему большинству нет дела до Молодежного парламента и других подобных молодежных органов. Но тут вопрос и не только в них. Проблема в том, что эксперимент провалился", - уверен активист.

Портфель(2020)|Фото: Накануне.RU

Однако в избирательной комиссии региона так не считают. Как сообщили Накануне.RU в свердловском избиркоме, портал во время голосования работал без сбоев, а возникавшие вопросы у избирателей и кандидатов оперативно решались при их обращении в Молодежную избирательную комиссию Свердловской области.

"Мы оцениваем опыт проведения выборов в Молодежный парламент в такой форме положительно. Более 50 тыс. молодых уральцев заинтересовались образовательным проектом - а это именно образовательный проект. Все, кто зарегистрировался на платформе, узнали об этапах избирательной кампании, кандидатах, принципе распределения по округам. При обычном "бумажном" голосовании образовательная составляющая была значительно меньше. Эксперимент, предложенный молодежной избирательной комиссией, очень интересный. Полученный опыт предстоит анализировать", - рассказала заместитель председателя избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

Как уточнили в избиркоме, пока полученные результаты являются предварительными.

"В ближайшее время члены молодежных окружных избирательных комиссий после проверки передадут сведения в молодежную избирательную комиссию Свердловской области. Результаты подлежат утверждению. Решение будет принято не позднее 3 марта 2021 года", - заверили в ведомстве.

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"Интересный эксперимент": в избиркоме не считают, что блокчейн-голосование на Урале провалилось

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Теги: избирком, голосование, эксперимент, блокчейн



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