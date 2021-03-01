Постпреды ЕС одобрили начало санкционной процедуры из-за Навального

Постоянные представители стран-членов ЕС начали оформление санкций против россиян, причастных к ситуации с Алексеем Навальным.

Решение постпредов принято без обсуждения, сообщил "Интерфаксу" источник. Совет ЕС должен утвердить свое постановление по письменной процедуре. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза ограничительные меры вступят в силу.

Ни имена, ни количество подпадающих под санкции лиц пока не называются.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщил, что санкции в отношении крупных российских бизнесменов маловероятны, так как некоторые страны не желают разрывать связи с Россией полностью. Кроме того, Брюссель опасается желания Пекина усилить свое влияние совместно с Москвой. Возможно, ограничительные меры затронут только чиновников и организации, непосредственно задействованные в деле Навального.