Пермский профсоюз медработников обратился в Минтруда с просьбой расширить список получателей "ковидных выплат"

Пермский краевой профсоюз медработников обратился в Минтруда РФ с просьбой обратить внимание на "ковидные" выплаты медработникам, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на странице профсоюза в "ВКонтакте".

"По нашему мнению, право на получение спецвыплаты имеют не только медработники, контактирующие с пациентом в результате вызова на консультацию в перепрофилированное отделение для лечения больных, зараженных COVID-19, но и медработники, которые лечат больных в неперепрофилированных медучреждениях (отделениях) с подтвержденным в дальнейшем диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.

В профсоюзе сообщают, что вирус может проявиться спустя несколько дней после того, как пациенту окажут медицинскую помощь.

Такие же выплаты, по мнению организации, должны получать врачи-бактериологи и средний медперсонал бактериологических лабораторий.