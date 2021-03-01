01 Марта 2021
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фельдшер врач взятка деньги (2016) | Фото: visitshimla.in

Пермский профсоюз медработников обратился в Минтруда с просьбой расширить список получателей "ковидных выплат"

Пермский краевой профсоюз медработников обратился в Минтруда РФ с просьбой обратить внимание на "ковидные" выплаты медработникам, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на странице профсоюза в "ВКонтакте".

"По нашему мнению, право на получение спецвыплаты имеют не только медработники, контактирующие с пациентом в результате вызова на консультацию в перепрофилированное отделение для лечения больных, зараженных COVID-19, но и медработники, которые лечат больных в неперепрофилированных медучреждениях (отделениях) с подтвержденным в дальнейшем диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.

В профсоюзе сообщают, что вирус может проявиться спустя несколько дней после того, как пациенту окажут медицинскую помощь.

Такие же выплаты, по мнению организации, должны получать врачи-бактериологи и средний медперсонал бактериологических лабораторий.

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Пермский профсоюз медработников обратился в Минтруда с просьбой расширить список получателей "ковидных выплат"

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Теги: профсоюз, медработники, выплаты



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