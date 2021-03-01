В феврале число случаев коронавируса снизилось почти в два раза

Число положительных тестов на коронавирус в России уменьшилось в феврале почти в два раза - за месяц было зафиксировано только 57% случаев от уровня января. Накануне.RU рассчитало, насколько отступил коронавирус.

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С учетом меньшего количества дней сокращение в феврале составило 1,6 раза. Текущая ситуация наиболее точно описывается семидневным скользящим средним, которое показывает среднее число случаев за последнюю неделю. Оно сократилось с 18,7 тыс. до 11,5 тыс., то есть в тех же пропорциях. При этом на 1 января было 27,6 тыс., то есть за два месяца заболеваемость снизилась в 2,4 раза.

Смертность же снизилась не так сильно - с 16 064 в январе до 12 836 в феврале, с учетом количества дней - лишь на 14%. Это может быть связано с запаздыванием динамики смертности по отношению к динамике заболеваемости. Так, в январе скользящее среднее за неделю число новых случаев уменьшилось в 1,5 раза, а смертность тогда только начала снижение. По этой причине в марте можно ожидать дальнейшего снижения смертности - до 200-300 летальных исходов в день. Сейчас оно в среднем составляет около 400 в день (на пике было более 550).

В феврале ситуация с коронавирусом была наиболее сложной в Карелии, где из тысячи жителей вирус был выявлен у 8, и Санкт-Петербурге (6). Более 5 случаев на 1000 населения зафиксировано в Калмыкии, Вологодской и Новгородской областях. По смертности наиболее сложная ситуация была в Санкт-Петербурге - 250 умерших на 1 млн жителей. В Севастополе - 220. В целом как по заболеваемости, так и по смертности наиболее сложной была ситуация в северных регионах европейской части страны.

Что касается накопленного итога за год, то больше всего случаев было в Москве - 980 тыс., Санкт-Петербурге - 368 тыс., Московской области - 215 тыс. С учетом численности населения, правда, ситуация иная. В Москве вирус был выявлен у 8% населения, в Республике Алтай, Калмыкии, ЯНАО, Санкт-Петербурге, Карелии - у 7%. Накопленная смертность наибольшая в Санкт-Петербурге - более 2 тыс. на 1 млн жителей. В Мурманской области - 1,3 тыс., Москве - 1,2 тыс., Севастополе и Калмыкии - 1,1 тыс. По регионам смертность очень сильно различается. В семи из них "ковидная" смертность (за год!) не дотягивает и до 100 на 1 млн. Подчеркнем, что это оперативные данные. Данные Росстата примерно в 1,5 раза больше, но не опубликованы еще даже за январь.

Историк Андрей Фурсов считает, что нужно еще проверять, кого записали в умерших от коронавируса. Такая точка зрения имеет следующее основание. Ранее в статистике смертности по причинам не было ОРВИ. Хотя многие умирали после респираторных вирусных заболеваний, которые обостряли хронические болезни, именно хронические болезни указывали причиной смерти, а не ОРВИ. Теперь же причиной считают саму вирусную инфекцию. То есть произошло важное методологическое изменение, которое ставит под сомнение смертность после заболеваний коронавирусом как смертность "от коронавируса".

Главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. Сеченова, д.м.н. профессор Игорь Гундаров отмечал, что вирусную инфекцию лечить невозможно, лечат лишь осложнения от нее, пытаясь облегчить последствия для человека.