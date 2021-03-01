"Единая Россия" проведет электронные праймериз на портале госуслуг

Внутреннее предварительное голосование в "Единой России" в преддверии выборов в Госдуму пройдет в электронном формате, сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак на встрече с председателем ЕР Дмитрием Медведевым.

Турчак напомнил, что поучаствовать в праймериз единороссов смогут все желающие граждане страны. "Большинство коллег поддержали, мы даем возможность участия всем гражданам нашей страны, которые могут выбрать своих кандидатов", - цитирует его ТАСС.

В большинстве регионов гражданам предложат проголосовать в электронном виде на сайте госуслуг, но в некоторых субъектах будет проводиться очное голосование.