Южноуральский завод "Роскосмоса" подал иск о банкротстве из-за долга в 2,3 млрд рублей

АО "Миасский машиностроительный завод" подал в Арбитражный суд Челябинской области заявление о банкротстве. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма исковых требований 2 млрд 381 млн руб. Заседание по делу не назначено.

Стоит отметить, что АО "Миасский машиностроительный завод" входит в госкорпорацию "Роскосмос". Предприятие специализируется на производстве компонентов ракетных комплексов для военно-морского флота России, а также на выпуске продукции гражданского пользования.