01 Марта 2021
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дробильный комплекс, Гайский ГОК (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

На подземном руднике Гайского ГОКа введен в эксплуатацию новый дробильный комплекс

На подземном руднике Гайского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) введен в эксплуатацию дробильный комплекс №13. Дробильный комплекс работает в полуавтоматическом режиме и включен в единую технологическую цепочку с другими объектами "Рудного тракта-2". По нему горная масса с глубоких горизонтов будет доставляться до погрузки в скипы шахты "Эксплуатационная", работающей сегодня с нагрузкой 3,75 миллиона тонн руды в год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, запуск дробильного комплекса №13 дает возможность вести бесперебойную работу дозаторно-загрузочного комплекса ствола шахты "Эксплуатационная".

ДК-13 включает в себя комплекс рудоспусков с бункерами недробленой руды, бутобои для дробления негабаритных кусков, питатель пластинчатый, где аккумулируется дробленая руда, щековую дробилку Metso. Все это оборудование задействовано в дроблении и измельчении руды до фракции не более 300 миллиметров – это оптимальный размер кусков руды для транспортирования по конвейеру и погрузки в скипы.

От ДК-13 дробленую руду конвейер доставляет до бункера дозаторной камеры, где руда перегружается в скипы. Над конвейерной лентой установлен железоотделитель, благодаря которому в ходе движения по конвейеру дробленая руда проходит "контроль" на содержание инородных металлических предметов. Кроме того, на месте пересыпания руды установлены аспирационные камеры для улавливания пыли.

Обслуживает дробильный комплекс участок подземного конвейерного транспорта №18 подземного рудника.

дробильный комплекс, Гайский ГОК(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

"Производительность дробильного комплекса – 560-600 тысяч тонн руды в час. Годовая мощность ДК-13 составляет порядка 1,238 млн тонн руды. Ввод в эксплуатацию еще одного дробильного комплекса также позволяет производить планово-предупредительные ремонты бункеров, перепускных восстающих, оборудования других дробильных камер и всего комплекса", - отмечает начальник участка Алексей Скороход.

Строительство дробильно-конвейерного комплекса №13 велось силами подземных участков горно-капитальных и проходческих работ №2 и №3, подземного участка монтажных работ №5 Шахтостроительного управления.

"Дробильный комплекс №13 относится ко второй очереди строительства "Рудного тракта- 2" к стволу шахты "Эксплуатационная". В целом, согласно проекту, дробильно-конвейерный комплекс "Рудный тракт-2" будет состоять из двух магистральных конвейеров, 6 участковых конвейеров, 8 дробильных комплексов и усреднительного бункера с камерой питателей для разделения потоков руды", – отметил главный инженер ШСУ Борис Файзуллин.

Всего горнякам рудника сдано более 10 дробильных комплексов на разных горизонтах подземного рудника.

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На подземном руднике Гайского ГОКа введен в эксплуатацию новый дробильный комплекс

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Теги: дробильный комплекс, Гайский ГОК



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