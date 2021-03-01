Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в Ереване

В Ереване толпа демонстрантов ворвалась в правительственное здание, требуя отставки премьер-министра Армении Николы Пашиняна.

Оппозиционеры провели акцию на первом этаже, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна. После этого они покинули здание, передает РИА Новости.

Напомним, политический кризис в стране на прошлой неделе вошел в острую стадию, когда Пашинян попытался уволить руководство генштаба ВС Армении, а военные, в свою очередь, призвали к неповиновению Пашиняну.

Противники премьер-министра начали выходить на улицы столицы, в итоге в городе начались стычки между сторонниками оппозиции и военных и Пашиняна. Сам премьер прошелся во главе колонны своих сторонников, он назвал действия своих оппонентов попыткой госпереворота, которая провалилась.