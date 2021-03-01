01 Марта 2021
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Экономика Свердловская область
Пустой кошелек (2020) | Фото: Накануне.RU

Опрос: 37% свердловчан признались, что живут в долг

Специалисты по защите прав потребителей оценили уровень финансовой грамотности среди жителей Свердловской области. Выяснилось, что очень многие залезают в долги.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, в 2020 году на вопросы анкеты ответили 4 тыс. 371 житель в 48 муниципальных образованиях области. В частности, им предлагалось ответить на несколько вопросов, касающихся отношений потребителя с банками и страховыми компаниями.

Так, 85% респондентов отметили, что ведут учет своих расходов, пусть и нерегулярно (в 2019 году таких было 79%). Занимают деньги на текущие нужды, в основном, у своих родственников, друзей и знакомых 37%, а в банках и иных кредитных организациях - 21% из числа опрошенных.

Услугами ломбардов и микрофинансовых организаций пользуются 5%. А 38% опрошенных указали, что никогда не занимают деньги на текущие нужды (в 2019 году таких было 23%).

Коллаж, бабушка, деньги(2020)|Фото: Накануне.RU

В недостатке знаний по финансовым вопросам признались 35% свердловчан (в 2019 году - 41%). При этом основным источником получения информации 41% респондентов указали интернет и социальные сети, 19% - печатные издания, телепередачи и образовательные занятия.

13% респондентов пользуются советами своих друзей и знакомых. Уроки по финансовым вопросам просматривают или посещают 6% опрошенных, читают специализированные периодические издания, книги и брошюры 8%.

Отдельно респондентам было предложено ответить на вопрос, касающийся взаимодействия с коллекторами. В итоге только 41% опрошенных смогли верно указать порядок отказа от взаимодействия с коллекторами (путем направления заявления об отказе через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем вручения заявления под расписку не ранее чем через четыре месяца с даты возникновения просрочки). 10% указали, что гражданин не имеет право отказаться от взаимодействия. А 31% опрошенных вообще затруднились ответить на этот вопрос.

В целом, как показало анкетирование, уровень финансовой грамотности свердловчан составил 53%. Таким образом, он сохранился примерно на уровне 2019 года.

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Опрос: 37% свердловчан признались, что живут в долг

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Теги: финансы, долги, опрос, Свердловская область



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