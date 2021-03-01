01 Марта 2021
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школа, класс, обучение, школьники, образование, школьная доска, урок (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Стало известно, каких предметов недостает российским школьникам и какие они считают лишними

Российские школьники старших классов (8-11) рассказали, какие бы предметы они добавили в школьную программу, а от каких с легкостью бы избавились.

Более 40% респондентов полагают, что программе не хватает психологии и финансовой грамотности. 31% школьников хочет видеть в ней программирование, еще столько же – половое воспитание. Это данные исследования Института прогрессивного образования, на которые ссылается РИА Новости. Примечательно, что среди учеников 8-9 классов половое воспитание нужно 61% детей.

Примерно пятая часть (19%) хочет видеть в программе основы предпринимательства и менеджмента.

Среди других, не столь популярных предметов оказались йога, танцы, фитнес, а также логика, тайм-менеджмет, ораторское искусство.

Что касается "ненужных" предметов, то почти 70% учеников хотят избавить от ОБЖ, почти 60% - от технологии (труд), 40% убрали бы из программы астрономию.

Пятая часть (22%) школьников также не хотят изучать в школе основы религиозной/православной культуры, поскольку вопросы религии для них являются слишком личными. Еще 17% хотели бы не заниматься в школе краеведением.

Также в ответах около 10% респондентов встречались черчение, физика, химия, математика. Их называли с аргументацией "мешает готовиться к ЕГЭ". Около 15% считают необходимым убрать из школьной программы музыку и рисование (ИЗО).

В опросе приняли участие более 1,7 тысячи учеников 8–11 классов из 74 регионов РФ. Онлайн-анкетирование было проведено 15-17 февраля при помощи методики ривер-сэмплинг среди пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и Instagram.

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Стало известно, каких предметов недостает российским школьникам и какие они считают лишними

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Теги: школьная программа, школьники, обж, психология



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