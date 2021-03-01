Давление воздуха в отсеке МКС упало за выходные

Экипаж МКС зафиксировал падение давления воздуха в переходном отсеке (ПрК, промежуточная камера) модуля "Звезда". Об этом стало известно из переговоров с ЦУПом.

Давление в отсеках – 730 и 465 мм по ПРК, сообщил космонавт Сергей Рыжиков. В пятницу вечером после закрытия люков в отсек модуля "Звезда" давление в ПрК было 728 мм, пишет "Интерфакс".

1 марта экипаж должен приступить к герметизации первой трещины на МКС. Как сообщил Рыжикову специалист подмосковного центра управления полетами, работы по окончательной заделке трещины займут пять дней.

Напомним, ранее стало известно, что в корпусе российского модуля Международной космической станции может быть шесть трещин, из-за которых происходит утечка воздуха со станции.

О проблемах в воздушной системе стало известно 20 августа. Предположительно, она могла появиться из-за столкновения станции с микрометеоритами или космическим мусором. Пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. Проверка двух модулей российского сегмента МКС и пристыкованного к ней грузовика "Прогресс" не показали утечек. 25 сентября экипаж Международной космической станции (МКС) изолировался на российском сегменте для поиска утечки атмосферы.

29 сентября место утечки было локализовано - воздух сочился в рабочем отсеке служебного модуля "Звезда", в котором находится научная аппаратура.

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп, который планируется использовать для поиска других мест утечки.