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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Прокуратура Пермского края (2019) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье прокуратура внесла представление заместителю начальника СвЖД из-за утечки газолина

Пермская транспортная прокуратура завершила проверку после утечки газолина из железнодорожной цистерны, которая произошла 24 января на станции "Кунгур", сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного органа.

Во время прокурорской проверки было установлено, что работники РЖД, нарушив требования закона, не отвели цистерну с течью в безопасное место, а сотрудников организации по утилизации вызвали с опозданием.

Полиэтиленовые мешки с собранным нефтепродуктом, снегом и грунтом на протяжении двух недель находились на месте происшествия без устройства специальной твердой площадки и защиты от воздействия осадков.

Прокуратура внесла представление замначальника Свердловской железной дороги. Оно находится на рассмотрении. В отношении компании "Газпромнефть-Логистика" возбуждено дело о нарушении правил перевозки опасных веществ на железнодорожном транспорте. Гендиректору компании также внесено представление об устранении нарушений закона.

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В Прикамье прокуратура внесла представление заместителю начальника СвЖД из-за утечки газолина

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Теги: начальник СвЖД, транспортная прокуратура, проверка, утечка газолина



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