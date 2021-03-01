"Мы вас услышали". В Екатеринбурге запретят парковаться на семи улицах

Специалисты учли мнение жителей Екатеринбурга, выступающих за повышение пропускной способности улично-дорожной сети города. Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, для решения проблемы на следующих улицах будут установлены знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор":

– Мамина Сибиряка – от улицы Малышева до улицы Куйбышева;

– Первомайская – от улицы Мира до улицы Софьи Ковалевской;

– Карла Либкнехта – от улицы Шевченко до улицы Первомайской;

– Фрунзе – от улицы Чапаева до улицы Белинского;

– Братьев Быковых – от улицы Свердлова до улицы Испанских Рабочих;

– Внутриквартальный проезд от улицы Челюскинцев до дома № 18 на улице Николая Никонова;

– Внутриквартальный проезд от улицы Волгоградской до переулка Садоводов.

Напомним, что ограничения на участках со знаком "Остановка запрещена" распространяются на все транспортные средства, за исключением маршрутных.