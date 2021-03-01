Китайский лайнер С-919 будет передан заказчику уже в этом году

В КНР авиакомпания China Eastern Airlines и авиастроительная корпорация COMAC подписали контракт на поставку пяти самолётов С-919. Таким образом, компания станет первым в мире покупателем среднемагистральных лайнеров китайского производства.

Ожидается, что самолёты будут переданы перевозчику уже в этом году. China Eastern Airlines планирует задействовать их на рейсах из Шанхая в Пекин, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду, Сямэнь, Ухань.

С-919 называют также конкурентом российского МС-21, поскольку машины имеют сходства по целому ряду параметров. МС-21 в настоящее время продолжает экспериментальные полёты, но сроки его передачи первым заказчикам пока неизвестны.