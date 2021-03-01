В Челябинске снова выросли цены на бензин и дизельное топливо

На челябинских заправках снова выросли розничные цены на бензин и дизельное топливо. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

По данным мониторинга, за прошедшую неделю зафиксирован рост цен ООО "Газпромнефть-Региональные продажи" АИ-92 и АИ-95 – на 20 копеек, ООО "Башнефть-Розница" АИ-92 и АИ-95 – на 30 копеек. На АЗС ООО "Регион" стоимость дизельного топлива выросла на 30 копеек.

Таким образом, стоимость бензина АИ-92 на челябинских АЗС варьируется от 39,80 руб. до 42,85 руб., а АИ-95 от 44,10 руб. до 46,78 руб.