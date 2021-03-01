Топилина "приютили" в РЖД – он назначен советником генерального директора

Спустя две недели после отставки экс-глава Пенсионного фонда России (а еще раньше – министр труда РФ) Максим Топилин объявился в РЖД. Его назначили старшим советником генерального директора — председателя правления ОАО "РЖД", передает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Также источники издания утверждали, что "Единая Россия" обсуждает включение Топилина в избирательный список на выборах в Госдуму.

Топилин занимал пост главы Минтруда в правительстве Дмитрия Медведева. При Мишустине он перешел в ПФР. 12 февраля стало известно, что новым руководителем ПФР стал Андрей Кигим, ранее занимавший должность главы Фонда социального страхования, на этом посту он проработал почти восемь лет. До этого Кигим дважды избирался президентом Всероссийского союза страховщиков, был главой Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков. Источник "Коммерсанта" сообщил, что отставка Топилина связана с предстоящим объединением соцфондов, а Топилин не вписывается в команду нынешнего правительства.