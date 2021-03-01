В Госдуме хотят увеличить отчисления более богатых в ПФР

Отчисления в Пенсионный фонд России (ПФР) могут увеличить для тех, кто зарабатывает более 120 тыс. рублей в месяц. Такой законопроект разработали депутаты "Справедливой России", сообщает пресс-служба партии.

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Отмечается, что сейчас за сотрудников, которые получают зарплату менее 1,465 млн рублей в год, работодатель платит взнос 22%, а за тех, кто получает более, - 22% до этой суммы и только 10% сверх нее.

Лидер партии Сергей Миронов считает, что это очень несправедливо. Когда норма вводилась, она была оправдана, так как нужно было вывести из тени высокие зарплаты. Но сейчас такая схема себя изжила. С бедных и среднего класса собирают одинаково, а богатые платят со своих сверхдоходов минимум. Он также отмечает, что последние 15 лет бюджет ПФР дефицитный, а предлагаемая мера может собирать ежегодно на 234 млрд рублей больше. Это больше примерно на 6 тыс. рублей в год в расчете на одного пенсионера.

Ранее с идеей плоской шкалы взносов в ПФР выступала ЛДПР, но законопроект не нашел поддержки в Госдуме.

Недавно стало известно, что Министерство финансов РФ планирует до конца года внести на рассмотрение в Правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе.