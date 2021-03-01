В Екатеринбурге полиция нагрянула в хостел, где числились более 400 мигрантов. Не нашли ни одного

Полицейские из управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области с сотрудниками инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Екатеринбурга и участковыми отдела полиции №2 провели совместный рейд. Были вскрыты нарушения миграционного законодательства.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка Валерий Горелых, тщательной проверке подвергся хостел на улице Сыромолотова, что в Кировском районе уральской столицы. В базе данных сотрудников полиции из управления по вопросам миграции значилось, что там проживает 418 иностранных граждан, прибывших в РФ для трудоустройства - именно такую информацию в органы внутренних дел предоставило руководство хостела. Руководил оперативным мероприятием заместитель начальника отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ майор полиции Кирилл Слизов.

"Когда силовики внезапно нагрянули, на двух этажах здания не удалось обнаружить даже одного мигранта. В помещениях царила идеальная чистота, как в коридорах, так и в комнатах, а также на общей кухне. Складывалось такое впечатление, что к приезду стражей порядка была сделана генеральная уборка, однако, не так все просто. При таком количестве зарегистрированных людей, если бы они реально там жили, такую стерильность поддержать было бы просто нереально, а тут ни соринки, ни пылинки. По меньшей мере, подозрительно. Так и оказалось впоследствии: тех, кто числился в хостеле, сотрудники полиции нашли на различных строительных объектах города. "Мертвые души" при опросе и не скрывали, что работают и живут именно на стройке.

Кроме того, в хостеле и не могло разместиться 418 человек, поскольку там имелось всего 50 койко-мест: получалось больше восьми человек на одну койку. В итоге по результатам рейда за нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства в отношении коммерческого предприятия представители УВМ ГУ МВД области составили 12 административных протоколов по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ на общую сумму 4 миллиона 800 тысяч рублей", - отметил полковник Горелых.

Теперь в течении 60 суток после составления протоколов, если нарушители не заплатят штрафы, полиция передаст материалы в службу судебных приставов для принудительного взыскания.