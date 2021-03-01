01 Марта 2021
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Общество Свердловская область
Полицейские (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге полиция нагрянула в хостел, где числились более 400 мигрантов. Не нашли ни одного

Полицейские из управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области с сотрудниками инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Екатеринбурга и участковыми отдела полиции №2 провели совместный рейд. Были вскрыты нарушения миграционного законодательства.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка Валерий Горелых, тщательной проверке подвергся хостел на улице Сыромолотова, что в Кировском районе уральской столицы. В базе данных сотрудников полиции из управления по вопросам миграции значилось, что там проживает 418 иностранных граждан, прибывших в РФ для трудоустройства - именно такую информацию в органы внутренних дел предоставило руководство хостела. Руководил оперативным мероприятием заместитель начальника отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ майор полиции Кирилл Слизов.

коллаж мигранты миграция гастарбайтер Россия(2012)|Фото: Накануне.RU

"Когда силовики внезапно нагрянули, на двух этажах здания не удалось обнаружить даже одного мигранта. В помещениях царила идеальная чистота, как в коридорах, так и в комнатах, а также на общей кухне. Складывалось такое впечатление, что к приезду стражей порядка была сделана генеральная уборка, однако, не так все просто. При таком количестве зарегистрированных людей, если бы они реально там жили, такую стерильность поддержать было бы просто нереально, а тут ни соринки, ни пылинки. По меньшей мере, подозрительно. Так и оказалось впоследствии: тех, кто числился в хостеле, сотрудники полиции нашли на различных строительных объектах города. "Мертвые души" при опросе и не скрывали, что работают и живут именно на стройке.

Кроме того, в хостеле и не могло разместиться 418 человек, поскольку там имелось всего 50 койко-мест: получалось больше восьми человек на одну койку. В итоге по результатам рейда за нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства в отношении коммерческого предприятия представители УВМ ГУ МВД области составили 12 административных протоколов по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ на общую сумму 4 миллиона 800 тысяч рублей", - отметил полковник Горелых.

Теперь в течении 60 суток после составления протоколов, если нарушители не заплатят штрафы, полиция передаст материалы в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

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В Екатеринбурге полиция нагрянула в хостел, где числились более 400 мигрантов. Не нашли ни одного

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Теги: полиция, хостел, мигранты, Екатеринбург



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