Тюменская область получила новую партию вакцины от COVID-19

На территорию Тюменской области поступила очередная партия вакцины от коронавируса. В скором времени все 2,2 тыс. доз Гам-Ковид-Вак буду распределены по медучреждениям региона для массовой вакцинации населения.

Как сообщили Накануне.RU в местном оперативном штабе, всего в Тюменскую область поступило 52 тыс. 642 дозы препарата. Вакцинацию успели пройти 41 тыс. 505 человек. Полный курс – 21 тыс. 721.

На данный момент в листе ожидания находится 16 тыс. 657 тюменцев. На вакцинацию записано 4 тыс. 968 человек. Войти в список ожидания можно на федеральном портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор продлил до 28 марта действие различных "коронавирусных" ограничений.