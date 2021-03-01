Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Шестун этапирован в колонию

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна этапировали из СИЗО в колонию, сообщила его супруга Юлия.

По ее словам, об этом узнали адвокаты, когда пришли навестить Шестуна, передает РИА Новости. Куда именно этапирован экс-чиновник, не сообщается.

Защита Шестуна обратилась в Общественную наблюдательную комиссию.

В декабре Подольский городской суд Московской области приговорил к 15 годам колонии строго режима бывшего главу Серпуховского района Подмосковья по делу о коррупции. Также судья назначил Шестуну штраф в размере 49 млн рублей. Он на восемь лет лишен права занимать должности на службе в органах власти.

В июле Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о коррупции. Обвинение осталось прежним: ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки.

По версии следствия, в период с 2003 по 2018 год чиновник незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками он проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась по цене в десятки раз ниже рыночной.