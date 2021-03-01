В Хабаровском крае подорожал бензин после встречи Дегтярева с Сечиным

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел на прошлой неделе встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным в Москве. А уже сегодня в регионе снова фиксируют рост цен на топливо.

По данным DVHab.Ru, в начале года литер 92-го бензина стоил на "Роснефти" 45,68 руб., через месяц – 45,90 руб., теперь – 46,20 руб. 95-й тоже вырос: с 47,90 до 48,10 руб. Выросло в цене и дизельное топливо.

"Правительство Хабаровского края выстраивает конструктивные и долгосрочные отношения с "Роснефтью", - заявил Дегтярев после встречи с Сечиным в Москве. Глава "Роснефти" тоже был доволен: "Мы работаем абсолютно прозрачно, задействуем биржевой механизм ценообразования".

Отметим, на долю Комсомольского НПЗ "Роснефти" приходится 60% нефтеперерабатывающей отрасли Дальнего Востока.