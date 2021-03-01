На Южном Урале должностных лиц МКУ заподозрили в растрате более 800 тысяч рублей

В Верхнем Уфалее по материалам проверки КСП возбуждено уголовное дело по факту растраты денежных средств муниципального учреждения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2019-2020 гг. должностные лица МКУ "Спецслужба" совершили растрату бюджетных денежных средств в размере более 800 тыс. руб. Они оплатили по муниципальному контракту фактически не выполненные работы по эксплуатации гидротехнического сооружения.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные должностные лица. В ходе расследования уголовного дела будут приняты меры для возмещения ущерба.